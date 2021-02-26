Сертоловчанин убил мать и спрятал ее расчлененные останки в лесу

Правоохранители задержали проживающего в Сертолово мужчину, которого подозревают в расправе над родственницей. Позднее он разделал труп женщины и закопал его в лесном массиве.

Правоохранители задержали проживающего в Сертолово мужчину, которого подозревают в расправе над родственницей. Позднее он разделал труп женщины и закопал его в лесном массиве.

Первой в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 56-летняя сестра не выходит с ней на связь с конца лета 2020 года. Во время поисков пенсионерки сотрудники МВД сделали предположение, что к исчезновению сертоловчанки может быть причастен ее безработный 41-летний сын.

Он признался, что в начале сентября нашел мать мертвой в ванной комнате. Также мужчина пояснил, что его родственница умерла из-за алкоголизма. После обнаружения трупа местный житель перенес его на кухню, где с помощью ножовки по металлу разделал тело и расфасовал его по пакетам.

По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается.