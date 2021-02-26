Болгарский парламент наградит Аллу Пугачеву «баснословной» суммой

Парламент Болгарии одобрил законопроект о выплате из государственных средств лицам, имеющим особые заслуги перед нацией в сфере культуры. Размер премий не будет превышать 500 левов (примерно 250 евро).

Парламент Болгарии одобрил законопроект о выплате из государственных средств лицам, имеющим особые заслуги перед нацией в сфере культуры. Размер премий не будет превышать 500 левов (примерно 250 евро).

Во время обсуждения кандидатур представители Болгарской социалистической партии предложили вручить 300 левов и российской певице Алле Пугачевой. Основанием для этого послужила победа звезды эстрады в болгарском конкурсе «Золотой Орфей».

Пугачева — обладательница Гран-При упомянутого фестиваля в 1975 году за исполнение песен «Ты снишься мне» и «Арлекино». Интересно, что на заключительном этапе Пугачева перепутала строчки из песни, но это не помешало одержать победу.

«Золотой Орфей» проводился в 1965- 1999 годы в концертных залах курорта Солнечный берег.