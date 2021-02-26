Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:57   26 Февраля 2021
Общество

Болгарский парламент наградит Аллу Пугачеву «баснословной» суммой

Болгарский парламент наградит Аллу Пугачеву «баснословной» суммой

Парламент Болгарии одобрил законопроект о выплате из государственных средств лицам, имеющим особые заслуги перед нацией в сфере культуры. Размер премий не будет превышать 500 левов (примерно 250 евро).

Во время обсуждения кандидатур представители Болгарской социалистической партии предложили вручить 300 левов и российской певице Алле Пугачевой. Основанием для этого послужила победа звезды эстрады в болгарском конкурсе «Золотой Орфей».

Пугачева — обладательница Гран-При упомянутого фестиваля в 1975 году за исполнение песен «Ты снишься мне» и «Арлекино». Интересно, что на заключительном этапе Пугачева перепутала строчки из песни, но это не помешало одержать победу.

«Золотой Орфей» проводился в 1965- 1999 годы в концертных залах курорта Солнечный берег.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#болгария #выплаты #пугачева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров