Адвокат Давыдова не стала отрицать наличие гражданства ФРГ у жены Навального
Подлинность документа, удостоверяющего личность Юлии Навальной как гражданки ФРГ, отказалась комментировать ее адвокат Светлана Давыдова.
Федеральное агентство новостей, в распоряжении которого оказался документ, пояснило, что срок его действия истекает 12 ноября 2029 года. Поскольку удостоверение в Германии выдается лицам старше 24 лет на срок десять лет, Навальная получила его в ноябре 2019 года. Давыдова же не стала опровергать данный факт.
Уже подан официальный запрос в главное управление по вопросам миграции МВД РФ, чтобы выяснить, подавала ли жена блогера Алексея Навального уведомление о получении иностранного гражданства в соответствии с пунктом 3 статьи 6 ФЗ "О гражданстве РФ". Нарушение этого закона влечет за собой уголовную ответственность. Прокомментировать вопрос также попросили и представителей посольства Германии в Москве