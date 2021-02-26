Адвокат Давыдова не стала отрицать наличие гражданства ФРГ у жены Навального

Подлинность документа, удостоверяющего личность Юлии Навальной как гражданки ФРГ, отказалась комментировать ее адвокат Светлана Давыдова.

Подлинность документа, удостоверяющего личность Юлии Навальной как гражданки ФРГ, отказалась комментировать ее адвокат Светлана Давыдова.

Федеральное агентство новостей, в распоряжении которого оказался документ, пояснило, что срок его действия истекает 12 ноября 2029 года. Поскольку удостоверение в Германии выдается лицам старше 24 лет на срок десять лет, Навальная получила его в ноябре 2019 года. Давыдова же не стала опровергать данный факт.

Уже подан официальный запрос в главное управление по вопросам миграции МВД РФ, чтобы выяснить, подавала ли жена блогера Алексея Навального уведомление о получении иностранного гражданства в соответствии с пунктом 3 статьи 6 ФЗ "О гражданстве РФ". Нарушение этого закона влечет за собой уголовную ответственность. Прокомментировать вопрос также попросили и представителей посольства Германии в Москве