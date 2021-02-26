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13:32   26 Февраля 2021
Общество

Адвокат Давыдова не стала отрицать наличие гражданства ФРГ у жены Навального

Адвокат Давыдова не стала отрицать наличие гражданства ФРГ у жены Навального

Подлинность документа, удостоверяющего личность Юлии Навальной как гражданки ФРГ, отказалась комментировать ее адвокат Светлана Давыдова.

Федеральное агентство новостей, в распоряжении которого оказался документ, пояснило, что срок его действия истекает 12 ноября 2029 года. Поскольку удостоверение в Германии выдается лицам старше 24 лет на срок десять лет, Навальная получила его в ноябре 2019 года. Давыдова же не стала опровергать данный факт.

Уже подан официальный запрос в главное управление по вопросам миграции МВД РФ, чтобы выяснить, подавала ли жена блогера Алексея Навального уведомление о получении иностранного гражданства в соответствии с пунктом 3 статьи 6 ФЗ "О гражданстве РФ". Нарушение этого закона влечет за собой уголовную ответственность. Прокомментировать вопрос также попросили и представителей посольства Германии в Москве

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#германия #фрг #гражданство #Навальная

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