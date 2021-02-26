Алиев назвал «очередным ляпом» заявление Пашиняна об «Искандерах» в Карабахе

Утверждения армянской стороны о применении ракетных комплексов "Искандер" в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Утверждения армянской стороны о применении ракетных комплексов "Искандер" в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянские военные якобы пытались применить в Карабахе ракетные комплексы "Искандер", однако "ракеты не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Азербайджанский лидер отметил, что нашумевшее заявление главы Правительства Армении являются "очередным ляпом", так как армянские военные не использовали в Карабахе оперативно-тактические ракетные комплексы.

"Мы не видели пуска. Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот", — сказал он.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Поводом для данного требования стало увольнение замглавы генерального штаба Тирана Хачатряна, который назвал несерьезными слова Пашиняна о "неработоспособности" российских ракетных комплексов "Искандер". При этом позднее Пашинян назвал заявление военных "попыткой переворота", а также призвал своих сторонников выйти на митинг.