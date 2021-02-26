В Кремле предсказали развитие противостояния Киева с оппозицией

Действия властей Киева по отношению к украинским оппозиционным силам могут привести к радикализации конфликта.

Действия властей Киева по отношению к украинским оппозиционным силам могут привести к радикализации конфликта.

Такое заявление по ситуации на Украине сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Просто есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине", – сказал пресс-секретарь.

Ранее украинские власти приняли решение заблокировать телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.