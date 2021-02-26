В Польше назвали главную цель НАТО в возможной войне с Россией

Страны НАТО активно готовятся к военному противостоянию с Россией, на первом этапе которого планируется нападение на Калининградскую область.

Страны НАТО активно готовятся к военному противостоянию с Россией, на первом этапе которого планируется нападение на Калининградскую область.

Самый западный регион России станет первоочередной целью для атаки НАТО, так как его стратегически выгодное положение представляет угрозу для Европы, пишет польское издание Gazeta Polska. Для быстрого захвата Калининградской области США и НАТО необходимо объединить усилия в рамках многоуровневой операции — с суши, воздуха и моря, передает Федеральное агентство новостей.

"Можно предположить, что атака... велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений... гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны", — отметил автор материала.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай якобы являются "ключевыми угрозами" Альянса и Евросоюза. По его словам, НАТО продолжит предпринимать усилия, направленные на "сдерживание" России.