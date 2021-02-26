Обвиненного в насилии тренера сборной США Джона Геддерта нашли мертвым в Мичигане

Тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт был найден мертвым. Тело обнаружили спустя несколько часов после предъявления ему обвинения в сексуальном насилии.

Тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт был найден мертвым. Тело обнаружили спустя несколько часов после предъявления ему обвинения в сексуальном насилии.

Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель подтвердила гибель скандально известного тренера. В тот день, когда мужчину нашли мертвым, Джону Геддерту были предъявлены 24 обвинения в преступлениях, сообщает BBC News.

Два из предъявленных обвинений в сексуальном насилии касались действий в отношении девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Также на основании многочисленных свидетельских показаний Геддерту вменялись 14 эпизодов торговли людьми, поскольку он якобы подвергал "своих спортсменов принудительному труду или услугам в экстремальных условиях, которые способствовали травмам и причинению вреда".

"Это трагический конец трагической истории для всех участников", — заявила прокурор Нессель.

Геддерт возглавлял женскую сборную США по спортивной гимнастике в 2012 году и тесно сотрудничал с врачом команды Ларри Нассаром. Позднее медик стал главным героем резонансного скандала с сексуальным насилием над юными спортсменками. В 2018 году Нассара приговорили к тюремному заключению сроком до 300 лет. Как оказалось, доктор успел поиздеваться более чем над 250 девушками.

Поскольку врач олимпийской сборной США был тесно связан с главным тренером, то "расправа" над Джоном Геддертом не заставила себя долго ждать. Тренер владел тем самым спортивным залом в Мичигане, где Ларри Нассар служил врачом и где, в том числе, совершал насильственные действия над своими подопечными.

Геддерта также обвинили в том, что он "пренебрегал теми травмами, о которых ему сообщали жертвы" и заставлял спортсменок заниматься и тренироваться, используя запугивание, угрозы и физическую силу. Кроме этого, он должен был ответить перед законом за ложные показания по делу против Нассара в 2016 году.

Согласно предварительной версии полицейских, Джон Геддерт покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли военнослужащие в зоне отдыха округа Клинтон. Стражи порядка заявили, что на данный момент никаких дополнительных подробностей нет, и расследование дела продолжается.