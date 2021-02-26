ФАН опубликовал документ, подтверждающий немецкое гражданство Юлии Навальной

Супруга блогера Алексея Навального может иметь немецкое гражданство. Соответствующий документ Юлии Навальной опубликован Федеральным агентством новостей (ФАН).

Супруга блогера Алексея Навального может иметь немецкое гражданство. Соответствующий документ Юлии Навальной опубликован Федеральным агентством новостей (ФАН).

Документ является удостоверением личности Юлии Навальной как гражданки ФРГ. Согласно немецким законам, это свидетельство выдается сроком на десять лет. Так как документ Навальной действителен до 12 ноября 2029 года, то значит, что она получила его в ноябре 2019 года, уточняет ФАН. Как позже стало известно, дизайнер Артемий Лебедев, опубликовавший снимок, назвал его фейком.

Предположительно, вся семья Навальных имеет немецкое гражданство.

Напомним, что Юлия и Алексей Навальные находились в Германии после инцидента на борту самолета, где блогеру стало плохо. Он проходил лечение в ФРГ, а когда вернулся в Москву, то его арестовали из-за нарушений условий наказания по делу "Ив Роше". Блогер сейчас отбывает наказание в колонии, а Юлия 10 февраля неожиданно покинула Россию и улетела в ФРГ.