Побочные эффекты от вакцины против коронавируса AstraZeneka зафиксировали на Украине

Прошедшие вакцинацию от коронавируса украинцы пожаловались на первые побочные эффекты после процедуры, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Прошедшие вакцинацию от коронавируса украинцы пожаловались на первые побочные эффекты после процедуры, сообщил замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Всего семь случаев неблагоприятных последствий от прививки препаратом AstraZeneka зафиксировали на территории Украины. Шесть человек пожаловались на плохое самочувствие после процедуры в Черкасской области, еще один — в Черниговской. Все замеченные побочные эффекты несерьезные, заверил Ляшко.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 1,3 млн украинцев с начала 2020 года. Массовая вакцинация от коронавируса началась на Украине в феврале 2021 года. Врачи используют для процедуры препарат производства британской компании AstraZeneka.