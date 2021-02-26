Песков: Москва контактирует с Дамаском после авиаудара США

Кремль находится в постоянном контакте с Дамаском после авиаудара со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль находится в постоянном контакте с Дамаском после авиаудара со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно сообщению Пентагона, ВВС США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. В качестве целей выступали проиранские объединения, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Песков сообщил, что не знает о том, уведомляли ли США российскую сторону о готовящейся операции.

"Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", — сообщил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство осуждает удары авиации США по сирийской территории. Она призвала Вашингтон с уважением относиться к суверенитету САР.