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15:08   26 Февраля 2021
Весь мир

Власти Китая отрицают геноцид уйгуров вопреки обвинению парламента Нидерландов

Власти Китая отрицают геноцид уйгуров вопреки обвинению парламента Нидерландов

Китай не согласен с заявлением парламента Нидерландов о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщило издание ТАСС.

Голландские политики признали отношение Китая к проживающим на территории страны уйгурам, казахам и другим представителям тюркоязычных народов геноцидом. По мнению активистов и экспертов ООН, представители меньшинств содержатся в лагерях, подвергаются пыткам и принудительному труду. Соответствующий документ парламент принял 25 февраля.

Власти Китая отрицают геноцид, вопреки обвинению парламента Нидерландов

Однако китайская сторона категорично настроена против обвинений, полагая что это провокация для очернения облика страны.

«Мы надеемся, что нидерландская сторона займет объективную и рациональную позицию, проявит уважение к ключевым интересам Китая и незамедлительно прекратит предпринимать ошибочные шаги», — заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат отметил, что замечания по поводу Синьцзяна — дело внутренней политики КНР, и власти намерены защищать суверенитет, безопасность и национальные интересы страны.

Ранее, 23 февраля парламент Канады признал отношение Китая к уйгурам геноцидом. Кроме того, законодатели проголосовали за прошение МОК о переносе зимних Олимпийских игр 2022 года из Пекина, в случае если китайское правительство не изменит свою политику. 

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