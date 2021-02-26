Власти Китая отрицают геноцид уйгуров вопреки обвинению парламента Нидерландов

Власти Нидерландов обвиняют КНР в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай не согласен с заявлением парламента Нидерландов о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщило издание ТАСС.

Голландские политики признали отношение Китая к проживающим на территории страны уйгурам, казахам и другим представителям тюркоязычных народов геноцидом. По мнению активистов и экспертов ООН, представители меньшинств содержатся в лагерях, подвергаются пыткам и принудительному труду. Соответствующий документ парламент принял 25 февраля.

Однако китайская сторона категорично настроена против обвинений, полагая что это провокация для очернения облика страны.

«Мы надеемся, что нидерландская сторона займет объективную и рациональную позицию, проявит уважение к ключевым интересам Китая и незамедлительно прекратит предпринимать ошибочные шаги», — заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат отметил, что замечания по поводу Синьцзяна — дело внутренней политики КНР, и власти намерены защищать суверенитет, безопасность и национальные интересы страны.

Ранее, 23 февраля парламент Канады признал отношение Китая к уйгурам геноцидом. Кроме того, законодатели проголосовали за прошение МОК о переносе зимних Олимпийских игр 2022 года из Пекина, в случае если китайское правительство не изменит свою политику.