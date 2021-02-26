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12:54   26 Февраля 2021
Политика

Авиаудар США по сирийскому объекту осудили в МИД РФ

Авиаудар США по сирийскому объекту осудили в МИД РФ

Москва негативно относится к авиационному удару США по объекту в Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия призывает Соединенные Штаты уважать суверенитет Сирии, подчеркнула Захарова. Москва также осуждает авиаудар по сирийскому объекту.

Сообщалось, что Вашингтон ударил по объекту проиранского ополчения в Сирии. В результате инцидента погибли люди, информировала Washington Post.

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