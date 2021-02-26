Спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается летом

Снижение числа заболевших коронавирусом в России ожидается к лету, подъем возможен в осенне-зимний период 2021 года.

Снижение числа заболевших коронавирусом в России ожидается к лету, подъем возможен в осенне-зимний период 2021 года.

Такое заявление сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, выступая на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения".

Рост заболеваемости не идет "волнами", пояснил эпидемиолог. Речь идет об активации эпидемического процесса в определенные периоды года — весенне-летний и осенне-зимний. Минимизировать всплески сезонной заболеваемости должно естественное проэпидемичивание" и вакцинация, добавил Брико. Прививку от коронавируса в России уже сделали почти четыре миллиона человек, передает слова академика телеканал "360".