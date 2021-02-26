Министр иностранных дел России встретится с коллегой из Абхазии 3 марта

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров примет абхазского коллегу Даура Кове 3 марта.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров примет абхазского коллегу Даура Кове 3 марта.

Российский дипломат ранее провел рабочие переговоры с руководителем МИД Армении из-за сложившейся в республике ситуации. Министр РФ выразил надежду на мирную стабилизацию обстановки.

В Армении сейчас наблюдается сложная политическая ситуация. Сторонники оппозиционного движения требуют отставки премьер-министра страны.