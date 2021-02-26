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12:44   26 Февраля 2021
Политика

Министр иностранных дел России встретится с коллегой из Абхазии 3 марта

Министр иностранных дел России встретится с коллегой из Абхазии 3 марта

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров примет абхазского коллегу Даура Кове 3 марта.

Российский дипломат ранее провел рабочие переговоры с руководителем МИД Армении из-за сложившейся в республике ситуации. Министр РФ выразил надежду на мирную стабилизацию обстановки.

В Армении сейчас наблюдается сложная политическая ситуация. Сторонники оппозиционного движения требуют отставки премьер-министра страны.

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#мид #лавров #абхазия

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