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12:43   26 Февраля 2021
Общество

Пресс-служба "Конкорд" объявила новую дату заседания по иску Пригожина к Шевченко

Пресс-служба "Конкорд" объявила новую дату заседания по иску Пригожина к Шевченко

Журналист Максим Шевченко не явился на судебное заседание по делу о защите чести и достоинства петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Суд назначил новую дату заседания.

Максим Шевченко не явился на заседание Савеловского районного суда о защите чести, достоинства и репутации предпринимателя. По информации пресс-службы компании "Конкорд", заседание было перенесено на 18 марта. Оно состоится в 9:30 по московскому времени.

В сообщении уточняется, что судебные иски бизнесмена направлены на привлечение правонарушителей к ответственности за несоблюдение законов РФ. Разбирательства не имеют никакого отношения к политическим взглядам ответчиков.

Представители интересов Пригожина раскрыли содержание беседы с Шевченко, в которой журналист извинился и попросил пойти на мировую. По настоянию предпринимателя Шевченко должен был сделать публичное заявление.

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#суд #шевченко #пригожин

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