CNN: США подарили сторонникам Гитлера «американскую мечту»

По мнению американского публициста, после Второй мировой американские власти приютили у себя тысячи нацистов.

Власти Соединенных Штатов подарили тысячам сторонникам Адольфа Гитлера «американскую мечту», приютив их у себя. Однако официально Вашингтон признает сотрудничество с ними только лишь в рамках операции «Скрепка», подразумевающей вербовку ученых из Третьего рейха. Таким мнением поделился обозреватель CNN Лев Голинкин.

Публицист украинского происхождения напомнил, что ранее США депортировали в ФРГ экс-охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера. Это событие прокуратура страны преподнесла не иначе, как настоящий «триумф правосудия», отрезав раз и навсегда, что Америка — «не прибежище для тех, кто участвовал в преступлениях нацистов».

"How can we hope to acknowledge the impact of centuries-old institutions like slavery and Jim Crow when we can't be honest about coddling perpetrators of the Holocaust, which still has living eyewitnesses, victims and veterans?" | Lev Golinkin, @CNNOpinion https://t.co/wB8PZiYvnZ