По мнению американского публициста, после Второй мировой американские власти приютили у себя тысячи нацистов.

Власти Соединенных Штатов подарили тысячам сторонникам Адольфа Гитлера «американскую мечту», приютив их у себя. Однако официально Вашингтон признает сотрудничество с ними только лишь в рамках операции «Скрепка», подразумевающей вербовку ученых из Третьего рейха. Таким мнением поделился обозреватель CNN Лев Голинкин.

Публицист украинского происхождения напомнил, что ранее США депортировали в ФРГ экс-охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера. Это событие прокуратура страны преподнесла не иначе, как настоящий «триумф правосудия», отрезав раз и навсегда, что Америка — «не прибежище для тех, кто участвовал в преступлениях нацистов».

"How can we hope to acknowledge the impact of centuries-old institutions like slavery and Jim Crow when we can't be honest about coddling perpetrators of the Holocaust, which still has living eyewitnesses, victims and veterans?" | Lev Golinkin, @CNNOpinion https://t.co/wB8PZiYvnZ — CNN (@CNN) February 24, 2021

Однако автор статьи придерживается иного мнения. По его утверждению, несмотря на весомый вклад США в победу над нацизмом, после войны власти, так или иначе, предоставили убежище тысячам нацистов и коллаборационистов. Некоторые из них даже потеснили ряды политических лидеров.

«Мы не просто дали им убежище — в некоторых случаях мы приветствовали и защищали их, скрывали от правосудия. Уже давно пора это признать», — призвал Голинкин.

В пример публицист привел украинского коллаборациониста Ярослава Стецько, который во время Второй мировой войны входил, а затем и вовсе стал руководителем экстремистской Организации украинских националистов (ОУН-Б). Американские президенты Рональд Рейган и Джордж Буш — старший расценивали его как антикоммунистического борца за свободу.

Особенно ценились Западом антисоветские группы во времена холодной войны. Их использовали, чтобы ослабить влияние Кремля в Восточной Европе. Помимо убежища сторонники Гитлера получали в США и шанс реализовать американскую мечту:

«На протяжении последних 70 лет, пока их жертвы лежали в ямах, лишенные даже подобающих захоронений, они старели, заводили семьи, налаживали отношения с соседями, строили церкви и школы».

В ходе операции «Скрепка» США завербовали 120 ученых из Третьего рейха. Один из них — ракетостроитель Вернер фон Браун, работавший в NASA, — помог Штатам отправить ракету на Луну.