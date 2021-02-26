Глава Генштаба ВС Армении не покинул свой пост по требованию Пашиняна

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян не намерен писать заявление об уходе. Об этом сообщает источник в вооруженных силах республики.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян не намерен писать заявление об уходе. Об этом сообщает источник в вооруженных силах республики.

По его словам, некоторые армянские политики и чиновники уговаривают Гаспаряна написать заявление об уходе. С главой Генштаба уже беседовали президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян, а также один из советников премьер-министра, передает Sputnik Армения.

"Гаспарян принимает решение, опираясь исключительно на мнение глав управлений и командиров крупных соединений. Он остается верен своей позиции: правительство должно уйти", — сказал источник.

Он также добавил, что руководство Генштаба ВС Армении готово к любому развитию событий. При этом военные не исключают попытки их ареста.