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12:23   26 Февраля 2021
Армия

Глава Генштаба ВС Армении не покинул свой пост по требованию Пашиняна

Глава Генштаба ВС Армении не покинул свой пост по требованию Пашиняна

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян не намерен писать заявление об уходе. Об этом сообщает источник в вооруженных силах республики.

По его словам, некоторые армянские политики и чиновники уговаривают Гаспаряна написать заявление об уходе. С главой Генштаба уже беседовали президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян, а также один из советников премьер-министра, передает Sputnik Армения.

"Гаспарян принимает решение, опираясь исключительно на мнение глав управлений и командиров крупных соединений. Он остается верен своей позиции: правительство должно уйти", — сказал источник.

Он также добавил, что руководство Генштаба ВС Армении готово к любому развитию событий. При этом военные не исключают попытки их ареста.

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#армения #гаспарян #пашинян

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