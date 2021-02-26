12:20 26 Февраля 2021Политика
Александр Лукашенко не отдаст власть в Белоруссии старшему сыну
Белорусский президент Александр Лукашенко не собирается передавать власть в республике старшему сыну, передают СМИ.
Белорусский президент Александр Лукашенко не собирается передавать власть в республике старшему сыну, передают СМИ.
Об этом сообщил сам лидер государства, комментируя слухи о возможном назначении Виктора Лукашенко на высший государственный пост.
Старший сын президента ранее был назначен на должность руководителя Национального олимпийского комитета. Соответствующее решение было принято 26 февраля.