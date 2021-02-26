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12:17   26 Февраля 2021
Происшествия

Мужчина погиб в массовой драке с перестрелкой в кафе в Ленобласти

Мужчина погиб в массовой драке с перестрелкой в кафе в Ленобласти

Массовая драка произошла в одном из кафе в Ленобласти. Один из участников открыл стрельбу и нанес смертельное ранение мужчине.

Местные жители сообщили в полицию ночью о том, что в кафе "Баку" на Затонной улице произошла массовая драка с перестрелкой. По словам очевидцев, в конфликте принимали участие несколько десятков человек. Один из них начал стрельбу, в результате которой 39-летний мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался.

Правоохранители по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

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#смерть #ленобласть #перестрелка

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