Около 40% россиян готовы отправиться на отдых за полярный круг

Готовность отправиться в арктическое путешествие вместо поездки к морю выразили примерно 40% россиян.

Готовность отправиться в арктическое путешествие вместо поездки к морю выразили примерно 40% россиян.

Специалисты ВЦИОМ в честь Международного дня полярного медведя провели опрос и выяснили, какой процент россиян готов отправиться в необычный отпуск за полярный круг. Результаты своей работы опубликованы на сайте организации.

"Готовность отправиться на отдых в Арктику выразил 41% респондентов. При этом желающих попасть на Север оказалось больше среди мужчин. Их доля составила 21%. Из опрошенных женщин за путешествие в арктическую зону проголосовало 13%", — цитирует данные опроса телерадиокомпания "Ямал-Регион".

При этом примерно 2% участников голосования ранее уже были в Арктике. Еще 1% респондентов в настоящее время проживает в северной части России. Однозначно отправиться в арктическое путешествие решили 17% россиян, а каждый четвертый хотел совершить подобную поездку.

Россияне в прошлом году чаще всего проводили в путешествиях не более семи дней. При этом 28% всех авиабилетов выкупали для поездок на два-три дня. У 22% россиян путешествия продлились от восьми до 14 дней, сообщает телеканал "360".