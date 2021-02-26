Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:17   26 Февраля 2021
Политика

В США раскрыли секретные программы BBC и Bellingcat по ослаблению РФ

В США раскрыли секретные программы BBC и Bellingcat по ослаблению РФ

Ряд известных всемирно известных новостных СМИ, таких как Bellingcat, BBC и Reuters оказались замешаны в тайной программе британского правительства по ослаблению России. Доказательства ангажированной деятельности этих медиагигантов опубликовали американские журналисты The Grayzone.

Авторы статьи выложили в общий доступ секретные документы, согласно которым МИД Великобритании финансировал антироссийскую деятельность BBC, Bellingcat и Reuters. Более того, вся деятельность обеспечивалась через благотворительные фонды медиакомпаний, такие как «Томсон Рейтер» (Thomson Reuters Foundation) и «Би-Би-Си Медиа Экшн» (BBC Media Action).

В США раскрыли участие BBC и Bellingcat в секретных программах по ослаблению РФ

Взаимодействие же с спецслужбами обеспечивал малоизвестный департамент по противодействию дезинформации и развитию СМИ (CDMD), являющийся частью британского МИДа. Все это объединение в документах фигурирует как «Консорциум». Именно оттуда поступали задачи по «снижению влияния России» в Восточной Европе и Центральной Азии.

Бывший депутат парламента от лейбористской партии Крис Уильямсон объяснил, что Великобритания, прикрываясь антироссийскими лозунгами и обвиняя РФ во «всех смертных грехах», в то же время пыталась надавить на Россию, развязав против нее настоящую информационную войну. 

«BBC и Reuters претендуют на роль безупречных, беспристрастных и авторитетных источников международных новостей, но теперь они полностью скомпрометированы этими разоблачениями. Такие двойные стандарты еще больше подрывают репутацию политиков из истэблишмента и продажных писак из корпоративных СМИ», – заявил Уильямсон.

Он добавил, что в настоящее время пытается добиться начала проверки против CDMD, однако постоянно сталкивается с различного рода препятствиями и политическим давлением.

В США раскрыли участие BBC и Bellingcat в секретных программах по ослаблению РФ

Официальный представитель фонда «Томсон Рейтер» Дженни Верекер также косвенно подтвердила подлинность документов, разоблачающих деятельность британских медиагигантов в интервью The Grayzone, однако затем заявила, что вывод о причастности фонда «Томсон Рейтер»  к «секретной деятельности», неточен.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #великобритания #bellingcat #reuters #bbc

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров