"Влиятельные" британские издания оказались под прицелом американских журналистов из-за частых необоснованных обвинений в отношении России.

Ряд известных всемирно известных новостных СМИ, таких как Bellingcat, BBC и Reuters оказались замешаны в тайной программе британского правительства по ослаблению России. Доказательства ангажированной деятельности этих медиагигантов опубликовали американские журналисты The Grayzone.

Авторы статьи выложили в общий доступ секретные документы, согласно которым МИД Великобритании финансировал антироссийскую деятельность BBC, Bellingcat и Reuters. Более того, вся деятельность обеспечивалась через благотворительные фонды медиакомпаний, такие как «Томсон Рейтер» (Thomson Reuters Foundation) и «Би-Би-Си Медиа Экшн» (BBC Media Action).

Взаимодействие же с спецслужбами обеспечивал малоизвестный департамент по противодействию дезинформации и развитию СМИ (CDMD), являющийся частью британского МИДа. Все это объединение в документах фигурирует как «Консорциум». Именно оттуда поступали задачи по «снижению влияния России» в Восточной Европе и Центральной Азии.

Бывший депутат парламента от лейбористской партии Крис Уильямсон объяснил, что Великобритания, прикрываясь антироссийскими лозунгами и обвиняя РФ во «всех смертных грехах», в то же время пыталась надавить на Россию, развязав против нее настоящую информационную войну.

«BBC и Reuters претендуют на роль безупречных, беспристрастных и авторитетных источников международных новостей, но теперь они полностью скомпрометированы этими разоблачениями. Такие двойные стандарты еще больше подрывают репутацию политиков из истэблишмента и продажных писак из корпоративных СМИ», – заявил Уильямсон.

Он добавил, что в настоящее время пытается добиться начала проверки против CDMD, однако постоянно сталкивается с различного рода препятствиями и политическим давлением.

Официальный представитель фонда «Томсон Рейтер» Дженни Верекер также косвенно подтвердила подлинность документов, разоблачающих деятельность британских медиагигантов в интервью The Grayzone, однако затем заявила, что вывод о причастности фонда «Томсон Рейтер» к «секретной деятельности», неточен.