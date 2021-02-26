Стало известно, сколько семей в России станут родителями в 2021 году

При этом большинство россиян убеждены, что детям нужно дать стартовый капитал при вхождении во взрослую жизнь.

Готовятся к рождению ребенка в 2021 году 11% российских пар. Таковы данные опроса «Сбербанк страхование жизни», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

По числу семей, ожидающих пополнения в ткущем году, лидируют Махачкала и Набережные Челны (по 15% в каждом городе), Уфа (14%). Следом идут Ульяновск, Казань, Барнаул, Астрахань (по 13%). Реже такие планы озвучивали в Петербурге, Москве и Владивостоке (по 9%).

Лучшим подарком для ребенка опрошенные сочли деньги (80%). Еще 8% россиян предпочли бы детскую кроватку или коляску. Остальные респонденты хотят получить в подарок одежду для новорожденных или предметы личной гигиены.

При этом большинство опрошенных (83%) считают, что детям нужно дать стартовый капитал при вхождении во взрослую жизнь. Самым популярным подарком на 18-тилетие ребенка стала квартира — ее хотели бы подарить 52% родителей. Деньги на обучение или первый взнос на ипотеку желают вручить 27% россиян, машину — 8%. Ценные бумаги или акции популярны у 8% респондентов.

Опрос проводили в феврале на портале «Рамблер». В нем участвовали 5,2 тысячи россиян из 37 городов с населением от 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (84%) заинтересованы в корпоративной пенсии от работодателя. Исследование провел сервис «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.