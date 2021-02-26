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11:35   26 Февраля 2021
Политика

Россия и Китай названы "главными угрозами" НАТО

Россия и Китай названы "главными угрозами" НАТО

Россия и Китай стали "главными угрозами" НАТО и Евросоюза. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека организации, опасными являются кибератаки, терроризм, а Россия и Китай являются "главными угрозами" для Евросоюза и НАТО.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее предрек развал НАТО в случае отказа от концепции "российской угрозы". Альянс продолжает упорно противостоять выдуманному противнику, считает политик.

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#нато #китай #столтенберг

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