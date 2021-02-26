Нижегородские спасатели продолжают поиски второй пострадавшей при взрыве женщины

Сотрудники МЧС уже извлекли из-под завала после взрыва бытового газа сотрудницу нижегородской стоматологической клиники. Ее передали медикам скорой помощи.

Сотрудники МЧС уже извлекли из-под завала после взрыва бытового газа сотрудницу нижегородской стоматологической клиники. Ее передали медикам скорой помощи.

По предварительным данным, под обломками здания может находиться еще одна женщина. Сейчас ее ищут при помощи собак и спецтехники.

Свидетели события рассказали о ЧП в цокольном этаже дома на Мещерском бульваре города, где находится суши-бар. Также стало известно о том, что жильцов окрестных домов эвакуируют, сообщает телеканал "Царьград". Еще одним пострадавшим стал 42-летний мужчина, которого доставили в местную больницу. Сведений о его состоянии пока нет.