Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:35   26 Февраля 2021
Происшествия

Нижегородские спасатели продолжают поиски второй пострадавшей при взрыве женщины

Нижегородские спасатели продолжают поиски второй пострадавшей при взрыве женщины

Сотрудники МЧС уже извлекли из-под завала после взрыва бытового газа сотрудницу нижегородской стоматологической клиники. Ее передали медикам скорой помощи.

По предварительным данным, под обломками здания может находиться еще одна женщина. Сейчас ее ищут при помощи собак и спецтехники.

Свидетели события рассказали о ЧП в цокольном этаже дома на Мещерском бульваре города, где находится суши-бар. Также стало известно о том, что жильцов окрестных домов эвакуируют, сообщает телеканал "Царьград". Еще одним пострадавшим стал 42-летний мужчина, которого доставили в местную больницу. Сведений о его состоянии пока нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#взрыв #чп #нижний новгород

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров