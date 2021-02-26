Спасатели нашли человека под завалами на месте взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Одного пострадавшего вытаскивают из-под завалов в кафе, где произошел взрыв бытового газа. Также в больницу госпитализировали мужчину, который оказался рядом с местом инцидента.

Одного пострадавшего вытаскивают из-под завалов кафе в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв бытового газа. Также в больницу госпитализировали мужчину, который оказался рядом с местом инцидента.

Происшествие случилось возле станции метро. По предварительной информации, эпицентр находится в кафе "Самурай".

В настоящее время сотрудники МЧС занимаются разбором завалов. Возможно, что в подвальном помещении, заваленном обломками, могут находиться три-четыре человека.

Предварительной причиной хлопка специалисты называют газ. Однако здание, где располагалось кафе, не подключено к системе газоснабжения. Вероятно, сдетонировал привозной баллон.