Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:17   26 Февраля 2021
Происшествия

Спасатели нашли человека под завалами на месте взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Спасатели нашли человека под завалами на месте взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

Одного пострадавшего вытаскивают из-под завалов кафе в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв бытового газа. Также в больницу госпитализировали мужчину, который оказался рядом с местом инцидента.

Происшествие случилось возле станции метро. По предварительной информации, эпицентр находится в кафе "Самурай".

В настоящее время сотрудники МЧС занимаются разбором завалов. Возможно, что в подвальном помещении, заваленном обломками, могут находиться три-четыре человека.

Предварительной причиной хлопка специалисты называют газ. Однако здание, где располагалось кафе, не подключено к системе газоснабжения. Вероятно, сдетонировал привозной баллон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мчс #взрыв #кафе #пострадавшие #нижний новгород

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров