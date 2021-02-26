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12:26   26 Февраля 2021
Весь мир

В Лос-Анджелесе неизвестные с пистолетом похитили двух собак Lady Gaga

В Лос-Анджелесе неизвестные с пистолетом похитили двух собак Lady Gaga

Популярная певица Lady Gaga объявила награду в $500 000 за похищенных питомцев. Ранее в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестные украли двух ее бульдогов во время прогулки, третьему щенку удалось сбежать, передает газета LA Times.

Накануне 30-летний помощник Гаги Райан Фишер выгуливал трех питомцев артистки — Коджи, Мисс Азию и Густаво, пока певица находилась в Италии. Через некоторое время на него напали неизвестные и похитили двух французских бульдогов. Третьему удалось сбежать, его позднее нашел телохранитель артистки.

В Лос-Анджелесе неизвестные со стрельбой похитили двух собак Леди Гаги

В распоряжении департамента полиции Лос-Анджелеса оказались материалы с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что светлый Nissan Altima замедлил ход и остановился рядом с помощником певицы. Из автомобиля выпрыгнули двое нападавших с требованием отдать животных, однако Фишер начал сопротивляться.

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили пострадавшего на месте происшествия с четырьмя огнестрельными ранениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция Лос-Анджелеса описала двух подозреваемых как темнокожих мужчин в возрасте от 20 лет до 25 лет. Предположительно, они скрылись на белом Nissan Altima. По данным сотрудников, у одного из преступников, который открыл стрельбу, были светлые дреды.

По последним данным, случаем похищения занялось Федеральное бюро расследований. Агенты ФБР выясняют, было ли преступление совершено по политическим причинам или связано с тем, что певица выступала на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года.

«Lady Gaga — знаменитость, но также она пела на инаугурации Джо Байдена, что выводит дело на новый уровень», — передает The Sun слова источника, знакомого с ходом расследования.

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