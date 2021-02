В Лос-Анджелесе неизвестные с пистолетом похитили двух собак Lady Gaga

Известная американская поп-дива предложила за их возвращение $500 000.

Популярная певица Lady Gaga объявила награду в $500 000 за похищенных питомцев. Ранее в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) неизвестные украли двух ее бульдогов во время прогулки, третьему щенку удалось сбежать, передает газета LA Times.

After Lady Gaga's dog walker shot in Hollywood, she offers $500,000 for dogs' return https://t.co/HbmDpfzwu4

Накануне 30-летний помощник Гаги Райан Фишер выгуливал трех питомцев артистки — Коджи, Мисс Азию и Густаво, пока певица находилась в Италии. Через некоторое время на него напали неизвестные и похитили двух французских бульдогов. Третьему удалось сбежать, его позднее нашел телохранитель артистки.

В распоряжении департамента полиции Лос-Анджелеса оказались материалы с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что светлый Nissan Altima замедлил ход и остановился рядом с помощником певицы. Из автомобиля выпрыгнули двое нападавших с требованием отдать животных, однако Фишер начал сопротивляться.

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили пострадавшего на месте происшествия с четырьмя огнестрельными ранениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Los Angeles: somebody shot Lady Gaga’s dog walker on Sierra Bonita and Sunset last night and stole two of her French bulldogs. We need to find Gustav and Koji. $500,000 reward for safe return. Email: KojiandGustav@gmail.com pic.twitter.com/meSPCWAcUi