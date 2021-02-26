Черноморский флот отслеживает действия тральщиков Греции и Испании

Зашедшие в акваторию Черного моря корабли испанских и греческих ВМС попали под наблюдение военных моряков ЧФ РФ, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Зашедшие в акваторию Черного моря корабли испанских и греческих ВМС попали под наблюдение военных моряков ЧФ РФ, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Тральщики государств-членов НАТО вчера проследовали проливами Босфор и Дарданеллы.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков — искателей мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции, зашедших в акваторию Чёрного моря 25 февраля 2021 года", — сказано в сообщении Национального центра управления обороной России.

Пребывание боевых кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря регулируется конвенцией Монро 1936 года. Один из пунктов конвенции запрещает нахождение таких кораблей в Черном море сроком более 21 суток.

Ранее сообщалось, что тральщик ЧФ РФ «Валентин Пикуль» после окончания миссии в Средиземном море следует в порт приписки Новороссийск.