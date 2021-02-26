Последний рейхспрезидент. Как сложилась судьба преемника Гитлера

Перед смертью фюрер остановил свой выбор на командующем ВМФ Третьего рейха Карле Денице.

Накануне краха Третьего рейха за пост рейхспрезидента в окружении Адольфа Гитлера разгорелась нешуточная борьба. Сам фюрер в политическом завещании остановил выбор на главе военно-морского флота нацисткой Германии Карле Денице. Наиболее явный кандидат Герман Геринг в последний момент лишился доверия Гитлера.

Предательство Геринга

Рейхсмаршал Герман Геринг имел все шансы, чтобы стать преемником фюрера. Он искренне рассчитывал на скорое решение Гитлера. 23 апреля 1945 года, когда до крушения нацисткой Германии оставались считанные дни, Геринг находился в Оберзальцбурге. Он обратился к Гитлеру и попросил его передать на себя функции главы правительства. По сути, Геринг поставил фюреру ультиматум: если он не получит ответ к 22 часам, то будет считать это согласием.

Гитлер подобный тон не оценил. В тот же день Геринг получил от него приказ, запрещавший брать на себя инициативу. Одновременно опальный экс-соратник фюрера был арестован отрядом СС по обвинению в государственной измене. Через два дня Геринг был заменен на посту главнокомандующего Люфтваффе генерал-фельдмаршалом Робертом Риттером фон Греймом, лишён званий и наград. В своем политическом завещании Гитлер 29 апреля исключил Геринга из НСДАП .

Последняя воля Гитлера

В политическом завещании Гитлер от 29 апреля четко расписал должности нового кабмина: командующий военно-морским флотом Третьего рейха Карл Дениц получал пост рейхспрезидента, министр пропаганды Йозеф Геббельс — рейхсканцлера. Сам же диктатор при жизни совмещал обе эти должности.

2 мая Дениц выступил с «Воззванием к немецкому народу», в котором сообщил о гибели Адольфа Гитлера и о том, что он стал его преемником, и тогда же сформировал новое правительство Германии. Формально он «правил» всего пять дней, поскольку 7 мая представители Деница подписали в Реймсе Акт капитуляции Германии перед представителями Англии, США и СССР.

8 мая повторно по требованию советской стороны в Карлсхорсте фельдмаршал Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции. Таким образом, Карл Дениц был последним, кто занимал должность рейхспрезидента.

Судьба последнего рейсхпрезидента

23 мая 1945 года правительство Деница было арестовано американцами в полном составе. Сам рейхспрезидент был отправлен в Нюрнберг, где предстал перед судом.

Пожалуй, из всех лидеров Третьего рейха Деница можно считать самым везучим: его не казнили после Нюрнбергского процесса. Он отсидел отмеренные ему трибуналом 10 лет в тюрьме Шпандау в Западном Берлине. Рейхспрезидента признали виновным по второму (преступление против мира) и третьему (военные преступления) пунктам.

Карл Дениц вышел из тюрьмы 1 октября 1956 года и поселился в маленькой деревне Аумюле, в Шлезвиг-Гольштейне на севере Западной Германии, где и прожил остаток своей жизни в сравнительной безвестности. Нацистский преступник получал военную пенсию от западногерманского правительства по званию «капитан-цур-зее», дожил до до 89 лет и издал три книги.

Пережили Деница из осужденных на Нюрнбергском процессе только «разочарование Гитлера» Рудольф Гесс и личный архитектор фюрера Альберт Шпеер. Первый получил пожизненный срок и умер в 1987 году в 93-летнем возрасте. Второму отмерили 20-летний тюремный срок, который он, как и Дениц, отсидел в Шпендау «от звонка до звонка». 78-летний Шпеер умер от инсульта во время встречи с любовницей.