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11:06   26 Февраля 2021
Политика

Президент Азербайджана назвал вопрос статуса Карабаха закрытым

Президент Азербайджана назвал вопрос статуса Карабаха закрытым

Вопрос статуса Нагорного Карабаха не должен больше фигурировать ни в одной повестке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом ранее глава Азербайджанской Республики выразил надежду, что события в Армении никак не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября.

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#азербайджан #армения #нагорный карабах

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