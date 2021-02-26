11:06 26 Февраля 2021Политика
Президент Азербайджана назвал вопрос статуса Карабаха закрытым
Вопрос статуса Нагорного Карабаха не должен больше фигурировать ни в одной повестке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Вопрос статуса Нагорного Карабаха не должен больше фигурировать ни в одной повестке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
При этом ранее глава Азербайджанской Республики выразил надежду, что события в Армении никак не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября.
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