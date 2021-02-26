Президент Азербайджана назвал вопрос статуса Карабаха закрытым

Вопрос статуса Нагорного Карабаха не должен больше фигурировать ни в одной повестке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха не должен больше фигурировать ни в одной повестке, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

При этом ранее глава Азербайджанской Республики выразил надежду, что события в Армении никак не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября.

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