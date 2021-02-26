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11:06   26 Февраля 2021
Общество

Медики выявили 11 086 новых пациентов с коронавирусом в России за сутки

Медики выявили 11 086 новых пациентов с коронавирусом в России за сутки

Российские врачи зарегистрировали 11 086 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Самая актуальная информация по статистике коронавируса в России опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Новость дополняется.

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