Медики выявили 11 086 новых пациентов с коронавирусом в России за сутки

Российские врачи зарегистрировали 11 086 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Российские врачи зарегистрировали 11 086 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Самая актуальная информация по статистике коронавируса в России опубликована на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Новость дополняется.