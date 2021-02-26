Масштабные учения ВС России проходят на Курилах

Крупномасштабные маневры сил Восточного военного округа (ВВО) проходят на Курильских островах, говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Крупномасштабные маневры сил Восточного военного округа (ВВО) проходят на Курильских островах, говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

К учениям привлечены более 1000 военнослужащих, вертолеты, самолеты и беспилотники. Основным направлением маневров является противодесантная оборона. В них задействованы военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО. Руководство осуществляет Герой России генерал-майор Владимир Белявский.

Кроме пяти тысяч солдат, к учениям привлечено более 300 единиц различной техники (включая средства Тихоокеанского флота), вертолеты и самолеты ВВС и ПВО ВВО. При помощи беспилотных аппаратов осуществляется разведка и корректировка огня.