Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:47   26 Февраля 2021
Армия

Масштабные учения ВС России проходят на Курилах

Масштабные учения ВС России проходят на Курилах

Крупномасштабные маневры сил Восточного военного округа (ВВО) проходят на Курильских островах, говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

К учениям привлечены более 1000 военнослужащих, вертолеты, самолеты и беспилотники. Основным направлением маневров является противодесантная оборона. В них задействованы военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО. Руководство осуществляет Герой России генерал-майор Владимир Белявский.

Кроме пяти тысяч солдат, к учениям привлечено более 300 единиц различной техники (включая средства Тихоокеанского флота), вертолеты и самолеты ВВС и ПВО ВВО. При помощи беспилотных аппаратов осуществляется разведка и корректировка огня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#учения #курильские острова #вво

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров