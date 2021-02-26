Как секретный доклад Хрущева о культе личности Сталина попал в руки ЦРУ
Ровно 65 лет прошло со дня окончания ХХ съезда КПСС, ставшего легендарным благодаря «секретному» докладу тогда еще первого секретаря Московского обкома ВКП(б) — КПСС Никиты Хрущева. Серия встреч началась 14 февраля 1956 года и закончилась 26 числа всемирным разоблачением культа личности Иосифа Сталина. Во многом именно эти 12 дней навсегда перевернули жизнь и взгляды советского общества.
Нечистые мотивы
Хрущев крайне осторожно подходил к разоблачению культа личности «отца народов», поскольку любой шаг на политической арене затрагивал Сталина и созданную им систему правления. К активным действиям Никита Сергеевич перешел примерно за три года до юбилейного съезда. В сентябре 1953-го было ликвидировано Особое совещание при НКВД. В уголовном законодательстве установили, что наказание может быть назначено только по приговору суда.
В 1953-54 гг. пересмотрели основные дела, связанные с послевоенными репрессиями. На волю стали постепенно выходить политические заключенные. Вот тут Хрущев явно учуял опасность — рыльце-то, как говорится, в пушку. Ведь он и сам участвовал в репрессиях, когда возглавлял партийные организации в Москве и Украине. Как известно, лучшая защита — это нападение. Так и появился на свет «секретный» доклад, чтобы раз и навсегда выйти из тени Сталина, а заодно стать народным спасителем.
День в истории
«Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы», — обозначил новую линию партии Хрущев.
Доклад был зачитан Хрущевым после окончания основной работы ХХ съезда КПСС 25 февраля, когда его переизбрали секретарем партии. То есть снять Никиту Сергеевича с высшего поста в стране к тому моменту было уже невозможно. Известно, что выступление не стенографировалось. Иностранных гостей до участия в заседании также не допустили. Во время речи в зале стояла гробовая тишина. Делегаты предпочли публично не обсуждать послание Хрущева.
Совершенно секретно?
Так и остались бы слова, сказанные Хрущевым тайной, но сразу же после съезда КПСС основные тезисы выступления секретаря партии разлетелась по местным заводам, райкомам и обкомам. Молчавшие на заседании делегаты, наконец, обрели дар речи.
Кроме того, на следующий же день о докладе и его содержании узнали за границей. Запротоколированная речь Хрущева хранилась в аппарате первого секретаря польской компартии Эдварда Охаба, а оттуда попала в руки журналиста Виктора Граевского. Поляк передал документ в израильское посольство, а те отдали его в руки ЦРУ.
Новая эпоха
После шокирующего разоблачения общество разделилось на два лагеря: одни поддержали развенчание культа личности Сталина, другие по инерции продолжали бояться. В стране начали массово сносить памятники бывшему вождю. На волю после реабилитации стали выходить сотни тысяч политических заключенных. Если с 1953 до начала 1956 года было реабилитировано лишь около 8 тысяч человек, то за последующий после съезда год — свыше 500 тысяч.
Итогом юбилейного ХХ съезда КПСС стали важнейшие изменения в жизни СССР, которые затронули как внутреннюю жизнь, так и внешнюю политику. Что до Хрущева – своей цели он достиг. Остался в глазах народа великим освободителем и разоблачителем диктатуры.
«Политика Сегодня» писала ранее, за что Никиту Хрущева ненавидели в СССР.