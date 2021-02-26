Как секретный доклад Хрущева о культе личности Сталина попал в руки ЦРУ

Ровно 65 лет назад закончился ХХ съезд КПСС, на котором Хрущев разоблачил «отца народов».

Ровно 65 лет прошло со дня окончания ХХ съезда КПСС, ставшего легендарным благодаря «секретному» докладу тогда еще первого секретаря Московского обкома ВКП(б) — КПСС Никиты Хрущева. Серия встреч началась 14 февраля 1956 года и закончилась 26 числа всемирным разоблачением культа личности Иосифа Сталина. Во многом именно эти 12 дней навсегда перевернули жизнь и взгляды советского общества.

Нечистые мотивы

Хрущев крайне осторожно подходил к разоблачению культа личности «отца народов», поскольку любой шаг на политической арене затрагивал Сталина и созданную им систему правления. К активным действиям Никита Сергеевич перешел примерно за три года до юбилейного съезда. В сентябре 1953-го было ликвидировано Особое совещание при НКВД. В уголовном законодательстве установили, что наказание может быть назначено только по приговору суда.

В 1953-54 гг. пересмотрели основные дела, связанные с послевоенными репрессиями. На волю стали постепенно выходить политические заключенные. Вот тут Хрущев явно учуял опасность — рыльце-то, как говорится, в пушку. Ведь он и сам участвовал в репрессиях, когда возглавлял партийные организации в Москве и Украине. Как известно, лучшая защита — это нападение. Так и появился на свет «секретный» доклад, чтобы раз и навсегда выйти из тени Сталина, а заодно стать народным спасителем.

День в истории

«Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы», — обозначил новую линию партии Хрущев.

Доклад был зачитан Хрущевым после окончания основной работы ХХ съезда КПСС 25 февраля, когда его переизбрали секретарем партии. То есть снять Никиту Сергеевича с высшего поста в стране к тому моменту было уже невозможно. Известно, что выступление не стенографировалось. Иностранных гостей до участия в заседании также не допустили. Во время речи в зале стояла гробовая тишина. Делегаты предпочли публично не обсуждать послание Хрущева.

Совершенно секретно?

Так и остались бы слова, сказанные Хрущевым тайной, но сразу же после съезда КПСС основные тезисы выступления секретаря партии разлетелась по местным заводам, райкомам и обкомам. Молчавшие на заседании делегаты, наконец, обрели дар речи.

Кроме того, на следующий же день о докладе и его содержании узнали за границей. Запротоколированная речь Хрущева хранилась в аппарате первого секретаря польской компартии Эдварда Охаба, а оттуда попала в руки журналиста Виктора Граевского. Поляк передал документ в израильское посольство, а те отдали его в руки ЦРУ.

Новая эпоха

После шокирующего разоблачения общество разделилось на два лагеря: одни поддержали развенчание культа личности Сталина, другие по инерции продолжали бояться. В стране начали массово сносить памятники бывшему вождю. На волю после реабилитации стали выходить сотни тысяч политических заключенных. Если с 1953 до начала 1956 года было реабилитировано лишь около 8 тысяч человек, то за последующий после съезда год — свыше 500 тысяч.

Итогом юбилейного ХХ съезда КПСС стали важнейшие изменения в жизни СССР, которые затронули как внутреннюю жизнь, так и внешнюю политику. Что до Хрущева – своей цели он достиг. Остался в глазах народа великим освободителем и разоблачителем диктатуры.

«Политика Сегодня» писала ранее, за что Никиту Хрущева ненавидели в СССР.