Россия наращивает свое преимущество в Арктике благодаря планомерной стратегии и пользуясь эффектом от глобального потепления, который упрощает коммуникации в данном регионе.

Россия наращивает свое преимущество в Арктике благодаря планомерной стратегии и пользуясь эффектом от глобального потепления, который упрощает коммуникации в данном регионе.

Об этом пишет американское военное издание The National Interest, пересказ статьи представлен "ПолитРоссией". Обозреватель Крис Осборн указывает на растущий трафик по Северному морскому пути, на таяние многолетних льдов, на проявление интереса к Арктике различными державами и на связанные с этим угрозы национальной безопасности США.

"Противник может легко воспользоваться этими изменениями и отправить мощный флот ударных подводных лодок к берегам Аляски и Канады", — полагает Осборн.

Кроме того, американский эксперт считает возможным полную блокаду стратегически важного полуострова Аляска крупными надводными силами вражеского флота.

"Быстрые изменения арктического ландшафта приведут к тому, что территория США станет более уязвимой для нападения", — предупреждает автор The National Interest.

Осборн перечисляет многочисленные проблемы оборонного и инфраструктурного строительства США в Арктике, начиная от дефицита ледоколов и глубоководных портов, и заканчивая трудностями информационного и коммуникативного характера. По его мнению, американское руководство долгие годы игнорировало значимость Арктического региона и сейчас США находятся в чрезвычайно невыгодном положении, если учесть климатические изменения в северных широтах.