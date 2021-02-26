При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал случайный прохожий

Житель Нижнего Новгорода получил травмы во время взрыва бытового газа возле станции местного метро "Стрелка".

Житель Нижнего Новгорода получил травмы во время взрыва бытового газа возле станции местного метро "Стрелка".

Пострадавшего мужчину уже передали медикам скорой помощи. Данных о его состоянии пока нет. По предварительным сведениям, на цокольном этаже жилого дома, где произошло ЧП, может находиться женщина, которая не в силах самостоятельно покинуть помещение.

Сейчас возле дома на Мещерском бульваре работают сотрудники спасательных служб, сообщает телеканал "Царьград". Очевидцы события также рассказали о разрушении одноэтажного здания и повреждениях у припаркованных поблизости машин.