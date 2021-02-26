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10:32   26 Февраля 2021
Происшествия

При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал случайный прохожий

При взрыве в Нижнем Новгороде пострадал случайный прохожий

Житель Нижнего Новгорода получил травмы во время взрыва бытового газа возле станции местного метро "Стрелка".

Пострадавшего мужчину уже передали медикам скорой помощи. Данных о его состоянии пока нет. По предварительным сведениям, на цокольном этаже жилого дома, где произошло ЧП, может находиться женщина, которая не в силах самостоятельно покинуть помещение.

Сейчас возле дома на Мещерском бульваре работают сотрудники спасательных служб, сообщает телеканал "Царьград". Очевидцы события также рассказали о разрушении одноэтажного здания и повреждениях у припаркованных поблизости машин.

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