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10:29   26 Февраля 2021
Политика

Алиев заявил о недопустимости влияния ситуации в Армении на соглашения по НКР

Алиев заявил о недопустимости влияния ситуации в Армении на соглашения по НКР

Внутренняя ситуация в Армении не должна влиять на соглашения по Нагорному Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что договоренности по НКР должны исполняться независимо от ситуации в Армении. Также Алиев назвал обстановку в Ереване исключительно внутренним делом Армении.

Ранее Генеральный штаб ВС Армении потребовал отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства назвал сообщение Генштаба попыткой военного переворота.

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#азербайджан #армения #алиев #карабах

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