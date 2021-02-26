10:29 26 Февраля 2021Политика
Алиев заявил о недопустимости влияния ситуации в Армении на соглашения по НКР
Внутренняя ситуация в Армении не должна влиять на соглашения по Нагорному Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Внутренняя ситуация в Армении не должна влиять на соглашения по Нагорному Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азербайджанский лидер подчеркнул, что договоренности по НКР должны исполняться независимо от ситуации в Армении. Также Алиев назвал обстановку в Ереване исключительно внутренним делом Армении.
Ранее Генеральный штаб ВС Армении потребовал отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства назвал сообщение Генштаба попыткой военного переворота.