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11:04   26 Февраля 2021
Общество

Мистер Картофельная голова лишился усов из-за гендерной войны в США

Мистер Картофельная голова лишился усов из-за гендерной войны в США

Культовая американская игрушка «Мистер Картофельная Голова» (англ. Mr. Potato Head) скоро лишится обращения «мистер». Об этом сообщает The New York Times. Компания Hasbro объявила, что игрушка будет переименована в просто «Картофельную Голову», чтобы отойти от традиционных двух полов. По словам гендиректора Кимберли Бойд «культура изменилась».

«Дети хотят иметь возможность представлять свой собственный опыт. То, как существует бренд в настоящее время — с „мистером“ и „миссис“, — ограничивает как гендерную идентичность, так и структуру семьи», —убеждена она.

Новые наборы семейства картофельных голов поступят в продажу уже осенью. В них войдут два взрослых картофеля без пола, один детский картофель и 42 аксессуара.

Mr. Potato Head представляет собой пластиковую картофелину, к которой прилагается множество аксессуаров. Их можно прикреплять к «телу» в произвольном порядке. В классический комплект входят глаза, уши, руки, ботинки, кепка, зубы, язык и усы. Последние могут также служить бровями.

Игрушка появилась на свет в 1949 году и впервые была выпущена в продажу компанией Hasbro в 1952 году. Мистер Картофельная Голова стал первой игрушкой, которую рекламировали на телевидении. Через некоторое время он обзавелся Миссис Картофель и множеством предметов роскоши, таких как автомобиль и пароход.

Картофельная парочка получила известность благодаря появлению в мультфильме «История игрушек».

Мистер Картофельная голова лишился усов из-за гендерной войны в США

В последние годы производители и других игрушек обновляют свои классические бренды. В прошлом году компания Mattel выпустила новую «разнообразную» линию кукол Барби, в которой «больше оттенков кожи, типов волос и форм тела, чем когда-либо прежде». Так на свет появились лысая кукла, кукла с протезом, на инвалидном кресле и даже с витилиго. 

 

 

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#сша #картофель #игрушки #гендерное равенство

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