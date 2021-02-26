Мистер Картофельная голова лишился усов из-за гендерной войны в США
Культовая американская игрушка «Мистер Картофельная Голова» (англ. Mr. Potato Head) скоро лишится обращения «мистер». Об этом сообщает The New York Times. Компания Hasbro объявила, что игрушка будет переименована в просто «Картофельную Голову», чтобы отойти от традиционных двух полов. По словам гендиректора Кимберли Бойд «культура изменилась».
«Дети хотят иметь возможность представлять свой собственный опыт. То, как существует бренд в настоящее время — с „мистером“ и „миссис“, — ограничивает как гендерную идентичность, так и структуру семьи», —убеждена она.
Новые наборы семейства картофельных голов поступят в продажу уже осенью. В них войдут два взрослых картофеля без пола, один детский картофель и 42 аксессуара.
Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ— Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021
Mr. Potato Head представляет собой пластиковую картофелину, к которой прилагается множество аксессуаров. Их можно прикреплять к «телу» в произвольном порядке. В классический комплект входят глаза, уши, руки, ботинки, кепка, зубы, язык и усы. Последние могут также служить бровями.
Игрушка появилась на свет в 1949 году и впервые была выпущена в продажу компанией Hasbro в 1952 году. Мистер Картофельная Голова стал первой игрушкой, которую рекламировали на телевидении. Через некоторое время он обзавелся Миссис Картофель и множеством предметов роскоши, таких как автомобиль и пароход.
Картофельная парочка получила известность благодаря появлению в мультфильме «История игрушек».
В последние годы производители и других игрушек обновляют свои классические бренды. В прошлом году компания Mattel выпустила новую «разнообразную» линию кукол Барби, в которой «больше оттенков кожи, типов волос и форм тела, чем когда-либо прежде». Так на свет появились лысая кукла, кукла с протезом, на инвалидном кресле и даже с витилиго.