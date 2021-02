Мистер Картофельная голова лишился усов из-за гендерной войны в США

Культовая американская игрушка «Мистер Картофельная Голова» скоро лишится обращения «мистер». Об этом сообщает The New York Times.

Культовая американская игрушка «Мистер Картофельная Голова» (англ. Mr. Potato Head) скоро лишится обращения «мистер». Об этом сообщает The New York Times. Компания Hasbro объявила, что игрушка будет переименована в просто «Картофельную Голову», чтобы отойти от традиционных двух полов. По словам гендиректора Кимберли Бойд «культура изменилась».

Новые наборы семейства картофельных голов поступят в продажу уже осенью. В них войдут два взрослых картофеля без пола, один детский картофель и 42 аксессуара.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ