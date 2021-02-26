Мистер Картофельная голова лишился усов из-за гендерной войны в США

Культовая американская игрушка «Мистер Картофельная Голова» скоро лишится обращения «мистер». Об этом сообщает The New York Times.

Культовая американская игрушка «Мистер Картофельная Голова» (англ. Mr. Potato Head) скоро лишится обращения «мистер». Об этом сообщает The New York Times. Компания Hasbro объявила, что игрушка будет переименована в просто «Картофельную Голову», чтобы отойти от традиционных двух полов. По словам гендиректора Кимберли Бойд «культура изменилась».

«Дети хотят иметь возможность представлять свой собственный опыт. То, как существует бренд в настоящее время — с „мистером“ и „миссис“, — ограничивает как гендерную идентичность, так и структуру семьи», —убеждена она.

Новые наборы семейства картофельных голов поступят в продажу уже осенью. В них войдут два взрослых картофеля без пола, один детский картофель и 42 аксессуара.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

Mr. Potato Head представляет собой пластиковую картофелину, к которой прилагается множество аксессуаров. Их можно прикреплять к «телу» в произвольном порядке. В классический комплект входят глаза, уши, руки, ботинки, кепка, зубы, язык и усы. Последние могут также служить бровями.

Игрушка появилась на свет в 1949 году и впервые была выпущена в продажу компанией Hasbro в 1952 году. Мистер Картофельная Голова стал первой игрушкой, которую рекламировали на телевидении. Через некоторое время он обзавелся Миссис Картофель и множеством предметов роскоши, таких как автомобиль и пароход.

Картофельная парочка получила известность благодаря появлению в мультфильме «История игрушек».

В последние годы производители и других игрушек обновляют свои классические бренды. В прошлом году компания Mattel выпустила новую «разнообразную» линию кукол Барби, в которой «больше оттенков кожи, типов волос и форм тела, чем когда-либо прежде». Так на свет появились лысая кукла, кукла с протезом, на инвалидном кресле и даже с витилиго.