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10:19   26 Февраля 2021
Политика

Ильхам Алиев назвал ситуацию в Ереване внутренним делом Армении

Ильхам Алиев назвал ситуацию в Ереване внутренним делом Армении

Ситуация, произошедшая в Ереване, является внутренним дело Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, события в Армении не должны повлиять на реализацию соглашения по Нагорному Карабаху. Он также подчеркнул, что ситуация в Ереване — это внутреннее дело страны.

Ранее Генштаб ВС Армении потребовал отставки армянского правительства и премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер назвал заявление военных попыткой переворота.

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#азербайджан #армения #алиев

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