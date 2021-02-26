Ильхам Алиев назвал ситуацию в Ереване внутренним делом Армении

Ситуация, произошедшая в Ереване, является внутренним дело Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ситуация, произошедшая в Ереване, является внутренним дело Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам азербайджанского лидера, события в Армении не должны повлиять на реализацию соглашения по Нагорному Карабаху. Он также подчеркнул, что ситуация в Ереване — это внутреннее дело страны.

Ранее Генштаб ВС Армении потребовал отставки армянского правительства и премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер назвал заявление военных попыткой переворота.