Наехавший на подростков в Улан-Удэ водитель арестован на два месяца

Мужчина, насмерть сбивший двух школьников в Улан-Удэ, по решению Железнодорожного районного суда был отправлен в СИЗО до 23 апреля текущего года.

Мужчина, насмерть сбивший двух школьников в Улан-Удэ, по решению Железнодорожного районного суда был отправлен в СИЗО до 23 апреля текущего года.

Авария произошла на улице Революции. Водитель Lexus не заметил 16-летних юношу и девушку рядом с пешеходным переходом и наехал на них. В результате случившегося подростки от полученных травм скончались до приезда скорой помощи.

После ДТП автомобилист скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Правоохранители установили, что в момент аварии мужчина был пьян. Кроме того, иномарку он угнал у своего родственника. Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит реальный срок.