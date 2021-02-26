Взрыв разрушил одноэтажный дом в Нижнем Новгороде

В здании на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел хлопок. ЧП зафиксировано рядом со станцией метро "Стрелка". О пострадавших пока нет информации.

В здании на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел хлопок. ЧП зафиксировано рядом со станцией метро "Стрелка". О пострадавших пока нет информации.

Происшествие произошло в Нижнем Новгороде утром 26 февраля. Хлопок прогремел на входе в метро. В результате ударной волны практически полностью разрушилось стоящее рядом одноэтажное здание. Припаркованные рядом автомобили получили повреждения.

Полиция выехала на место происшествия и выясняет все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит определить, что стало причиной инцидента. О погибших и пострадавших пока нет никакой информации.