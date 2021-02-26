Стало известно, кому достанется наследство покойного Бориса Грачевского

Бывшая супруга ныне покойного режиссера Бориса Грачевского Анна рассказала, что создатель киножурнала "Ералаш" не оставил завещание.

Бывшая супруга ныне покойного режиссера Бориса Грачевского Анна рассказала, что создатель киножурнала "Ералаш" не оставил завещание.

Анна Грачевская дала большое интервью после смерти бывшего мужа, от которого восемь лет назад родила дочь Василису. Вторая супруга Бориса Грачевского рассказала, что находится в нормальных отношениях с вдовой режиссера Екатериной Белоцерковской. Женщины никогда не враждовали. Более того, Анна по совету Екатерины сходила к нотариусу для вступления в наследство.

"Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без нее я бы об этом даже не знала. <...>. Завещания Боря не оставил. Поэтому все делится на доли — на четверых детей и супругу", — рассказала Грачевская в беседе с изданием StarHit.

Бывшая жена сценариста отметила, что наследственная масса будет формироваться в течение полугода. Она не знает, что может достаться ее несовершеннолетней дочери от Грачевского. Как будет делиться "Ералаш" между детьми, пока не известно. Оказалось, что ООО "Ералаш" не полностью принадлежал режиссеру, а только его половина.