НАТО нужна выдуманная "российская угроза", потому что это единственная основа для существования Альянса. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

НАТО нужна выдуманная "российская угроза", потому что это единственная основа для существования Альянса. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий объяснил, что НАТО ведет борьбу с выдуманными угрозами, однако не отвечает на реальные вызовы. Альянс не решает вопрос с терроризмом или пандемией коронавируса, зато регулярно придумывает "угрозу" со стороны РФ.

По словам Пушкова, НАТО потерял смысл существования, когда распался СССР. Однако США нужно сохранять стратегический контроль над Европой, поэтому Запад часто твердит о "российской агрессии", которой попросту не существует.

"Без этой вымышленной угрозы Альянс начнет рассыпаться", — подчеркнул Алексей Пушков.

С точки зрения обороны, НАТО давно потеряла основу для существования и функционирования. В Москве неоднократно утверждали, что Россия никогда не станет нападать на страны Альянса, а Запад использует выдуманные причины, чтобы разместить больше техники у российских границ.