В Челябинской области стартовали учения танковых войск

Свыше пяти тысяч военных вышли на командно-штабные учения в Челябинской и Свердловской областях.

Свыше пяти тысяч военных вышли на командно-штабные учения в Челябинской и Свердловской областях.

Военным предстоит отработать боевые задачи как днем, так и в ночное время суток. Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, маневры пройдут на территории полигона в Челябинской области. Военнослужащие уже были подняты по тревоге и совершили марш-бросок к месту учений.

"Более пяти тысяч военнослужащих подняты по тревоге. Они совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач, приступили к развертыванию полевых пунктов управления", — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Учения продлятся до 6 марта. Помимо личного состава в маневрах задействовали танки, БМП, вертолеты, гаубицы и системы залпового огня "Град" и "Ураган", общее число военной техники составило 1300 единиц.