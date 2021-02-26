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9:53   26 Февраля 2021
Армия

Атомная подлодка "Северодвинск" совершит залповый пуск "Цирконов"

Атомная подлодка "Северодвинск" совершит залповый пуск "Цирконов"

Первые стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон" с АПЛ пройдут на многоцелевой атомной подлодке "Северодвинск".

Как рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, это будет первый запуск российских ракет с субмарины. Подлодка должна будет выполнить минимум один пуск "Циркона" из надводного положения и минимум один – из подводного.

"Серией стрельб с "Северодвинска" должны завершиться государственные испытания ракетного комплекса, после чего будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей", — сообщил источник.

Ранее пуски "Цирконов" уже проходили с погружных стендов, которые могли имитировать пуски с субмарин из подводного положения.

При этом сроки сроки прошедших подводных испытаний и сроки планируемых стрельб с "Северодвинска" не оглашаются.

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#северодвинск #стрельбы #циркон

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