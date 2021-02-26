Синоптики предупреждают о желтом уровне погодной опасности в Москве

В столице и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

По данным Гидрометцентра в столице и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится в регионе с 9.00 26 февраля до утра 27 февраля. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение по гололедице будет актуально в Москве до 22:00 27 февраля, в Подмосковье – до полудня того же дня.

Такие же погодные условия в ближайшие сутки ожидаются во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях.