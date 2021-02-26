9:48 26 Февраля 2021Политика
Протестующие собираются возле палаточного лагеря оппозиции в Ереване
Сторонники оппозиции собираются в палаточном лагере в центре Еревана возле здания парламента.
Сторонники оппозиции собираются в палаточном лагере в центре Еревана возле здания парламента.
На проспекте Баграмяна установлены два десятка палаток возле ограждения парламента. Движение по проезжей части перекрыто, дежурят наряды полиции. В 10:00 здесь состоится заседание законодательного органа.
В палаточном лагере ночевали около 200 оппозиционеров. К утру количество митингующих увеличилось. Представитель оппозиции Ишхан Сагателян ранее заявил, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока премьер-министр страны Никол Пашинян не уйдет в отставку.