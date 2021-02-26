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9:48   26 Февраля 2021
Политика

Протестующие собираются возле палаточного лагеря оппозиции в Ереване

Протестующие собираются возле палаточного лагеря оппозиции в Ереване

Сторонники оппозиции собираются в палаточном лагере в центре Еревана возле здания парламента.

На проспекте Баграмяна установлены два десятка палаток возле ограждения парламента. Движение по проезжей части перекрыто, дежурят наряды полиции. В 10:00 здесь состоится заседание законодательного органа.

В палаточном лагере ночевали около 200 оппозиционеров. К утру количество митингующих увеличилось. Представитель оппозиции Ишхан Сагателян ранее заявил, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока премьер-министр страны Никол Пашинян не уйдет в отставку.

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#митинг #армения #ереван

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