Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Голоднов

Деятель искусства Вячеслав Голоднов скончался на 73-м году жизни, рассказал его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в соцсети Facebook.

Деятель искусства Вячеслав Голоднов скончался на 73-м году жизни, рассказал его коллега Ярослав Орляченко на своей странице в соцсети Facebook.

Причина смерти артиста пока не раскрывается. Его семья позднее сообщит о месте и времени проведения траурной церемонии. Орляченко также высказал слова поддержки и сочувствия родственникам умершего актера.

"Это сильная потеря для всех", — отметил он.

Голоднов родился в сентябре 1948 года, а в 1977 году он стал режиссером, получив образование в Калужском культпросвет училище. Широкой публике он запомнился по ролям в таких кинолентах, как "Ворошиловский стрелок" и "Шериф".