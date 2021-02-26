"Аэрофлот" уточнил информацию о введении негарантированных билетов

Негарантированные авиабилеты не намерены вводить до конца пандемии коронавирусной инфекции в России.

Негарантированные авиабилеты не намерены вводить до конца пандемии коронавирусной инфекции в России.

Такую информацию сообщил представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин. В данный момент руководство компании не рассматривает возможность введения нового типа билетов.

"В актуальной повестке такая инициатива не рассматривается", – приводит его слова газета "Ведомости".

Изначально авиакомпания рассматривала возможность введения так называемых негарантированных билетов в самом начале пандемии COVID-19. Такие меры планировалось предпринять для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания и неопределенности из-за сроков снятия ограничений. В итоге "Аэрофлот" принял решение отложить данный вопрос до конца пандемии.