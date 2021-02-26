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8:43   26 Февраля 2021
Общество

"Адмирал Невельской" начнет курсировать между Сахалином и Курилами

"Адмирал Невельской" начнет курсировать между Сахалином и Курилами

Новейшее грузопассажирское судно "Адмирал Невельской" начало свое путешествие к дальневосточным островам России.

Судно было построено кораблестроителями Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области. На данный момент оно направляется на Сахалин.

"Планируем встречать судно в апреле. А уже в мае оно начнет курсировать между Сахалином и Курилами. Для жителей островов это долгожданное событие. Курильчане смогут с комфортом путешествовать по области. Впереди сезон летних отпусков, поэтому надежное сообщение не только по воздуху, но и по морю приобретает особую актуальность", — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Адмирал Невельской" — это первое из двух пассажирских суден, что были созданы специально для островного субъекта РФ. Корабль имеет повышенный ледовый класс, способен долгое время работать автономно, может вместить до 146 пассажиров, а также автомобили и грузы.

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#курилы #сахалинская область #Адмирал Невельской #Грузопассажирское судно #Валерий Лимаренко

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