США по приказу Байдена нанесли удар по объектам проиранского ополчения в САР

Силы США нанесли авиаудар по объектам подконтрольного Ирану ополчения на территории Сирии. Атака привела к гибели нескольких человек, заявил источник в американской администрации.

Силы США нанесли авиаудар по объектам подконтрольного Ирану ополчения на территории Сирии. Атака привела к гибели нескольких человек, заявил источник в американской администрации.

Вместе с этим в Вашингтоне назвали атаку ответной мерой на нападение на американские и коалиционные войска в Ираке. По данным оборонного ведомства США, в результате операции ликвидирован ряд объектов инфраструктуры шиитских формирований, которые поддерживает Тегеран.

Американские военные основывались на сведениях разведки Ирака, а потому убеждены в точности удара. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Washington Post. Приказ об атаке отдал лично глава Белого дома Джо Байден.