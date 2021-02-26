Пересекшие границу РФ с КНДР на дрезине дипломаты вылетели из Владивостока

Преодолевшие границу КНДР с РФ на дрезине сотрудники посольства России вылетели из Владивостока в Москву, сообщил МИД РФ.

Преодолевшие границу КНДР с РФ на дрезине сотрудники посольства России вылетели из Владивостока в Москву, сообщил МИД РФ.

Ведомство сообщало, что по причине закрытых границ и еще не возобновленного пассажирского авиасообщения между Россией и КНДР из-за пандемии коронавируса, для возвращения на родину россиянам пришлось ехать 32 часа на поезде, после этого проехать еще два часа на автобусе, чтобы приблизиться к границе.

Переход на российскую сторону дипломаты с членами их семей совершили пешком по железной дороге. Для этого они сделали тележку, на которой были размещены вещи. Дрезину толкали по рельсам более километра. На станции Хасан сотрудников встретили коллеги из МИД РФ во Владивостоке с предоставленным от правительства Приморского края автобусом. На транспорте они доехали до аэропорта для перелета в Москву.